Diogo Mussi (à esquerda) e Rodrigo Mussi - Reprodução/Internet

Diogo Mussi (à esquerda) e Rodrigo MussiReprodução/Internet

Publicado 03/06/2022 18:35 | Atualizado 03/06/2022 18:39

Rio - Diogo Mussi voltou a falar sobre a infância difícil que ele e o ex-BBB Rodrigo tiveram, chegando a serem expulsos de casa pela mãe. Nesta sexta-feira, o advogado relembrou uma frase dura que ouviu da matriarca ao ser questionado sobre quando decidiu cortar os laços com a mulher.

fotogaleria

"No momento em que descobri o que era amor próprio. Coincidência ou não, foi no mesmo dia em que ela me disse: 'quero você morto ou debaixo de uma ponte", desabafou ele em interação com seguidores nos Stories do Instagram.

Em outro momento, Diogo ainda confessou que o período em que Rodrigo esteve internado foi o momento mais difícil de sua vida: "O acidente do meu irmão me acertou em cheio. O gravíssimo estado que ele estava, o nascimento do Luca [seu filho] próximo, meus processos, startup, obra da nossa casa. Ter que dar conta de tudo, cuidar de tudo, de todos e não desabar. Não desistir. E não perder a fé de que tudo iria ficar bem", contou.

No último domingo, Rodrigo Mussi fez sua primeira aparição na televisão desde que sofreu um grave acidente de carro que deixou o gerente comercial em coma. Durante entrevista ao "Fantástico", o ex-participante do "BBB 22" falou sobre seus traumas de infância e revelou que foi vítima de abuso sexual quando era mais novo.

"Eu nasci em um lar bem difícil, de pais que se agrediam na minha frente. Chegavam bêbados. Minha mãe ia trabalhar e deixava eu com uma mulher que abusava de mim, na época", relatou. "Tenho algumas lembranças desse abuso. Umas das poucas coisas que eu tenho da infância. Não sei como que a gente cresceu. Isso daí foi muito difícil", disse Rodrigo.