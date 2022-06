Felipe Simas publica foto ao lado da família e aproveita para fazer uma reflexão sobre seu ’propósito’ - Reprodução / Instagram

Felipe Simas publica foto ao lado da família e aproveita para fazer uma reflexão sobre seu ’propósito’Reprodução / Instagram

Publicado 03/06/2022 13:50

Rio - Felipe Simas usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para compartilhar um registro em que aparece ao lado da esposa, Mariana Uhlmann e dos três filhos, Joaquim, de 8 anos, Maria, de 5 e Vicente, de 2. No Instagram, o ator aproveitou para fazer uma reflexão acerca da família na legenda da imagem.

fotogaleria

"Encontrei meu propósito quando parei de pensar em mim. Achava que seria o oposto. Quanto mais tempo para mim mesmo, mais saberia sobre o que eu gostaria para a minha vida. Acontece que quando eu penso sobre mim, não sei exatamente do que sou capaz. Me conheço melhor quando me entrego por inteiro, Mariana Uhlmann", escreveu.

Recentemente, Felipe e o irmão, Rodrigo Simas, deram o que falar nas redes sociais ao aparecerem caracterizados de Chitãozinho e Xororó. Ambos interpretarão a dupla sertaneja na série "As aventuras de José e Durval", produzida pelo Globoplay.

"É uma honra imensa estar podendo fazer essa homenagem e contar essa história dramaturgicamente", afirmou Rodrigo durante o "Altas Horas". "Vocês são referência não só artisticamente, mas como pessoas que acreditaram nos seus próprios sonhos", acrescentou Felipe, ao falar com os cantores durante o programa.