Diogo Nogueira, Paolla Oliveira, Davi e JP Reprodução/Instagram

Publicado 03/06/2022 12:44 | Atualizado 03/06/2022 12:45

Rio - Paolla Oliveira foi até o Maracanãzinho, no Rio Janeiro, nesta quinta-feira (2), para assistir a um jogo de basquete do Flamengo com o namorado Diogo Nogueira, o enteado da Davi e o produtor musical JP Nogueira. "Diversão em família ontem! NBB Flamengo", escreveu o cantor em seu Instagram.

Davi tem 16 anos e é filho de Diogo com a ex, Milena Nogueira. A atriz da nova novela da Globo, Cara e Coragem, assumiu o namoro com Diogo em julho de 2021. Entretanto, os dois já mantinham um relacionamento alguns meses antes. Desde que tornaram o romance público, o casal não dispensa declarações de amor nas entrevistas e redes sociais.