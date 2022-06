Arthur Aguiar exibe tatuagem com o nome de Maíra Cardi no peito - Lucas Ramos / Ag. News

Arthur Aguiar exibe tatuagem com o nome de Maíra Cardi no peitoLucas Ramos / Ag. News

Publicado 03/06/2022 20:03

Rio - Arthur Aguiar anunciou, nesta sexta-feira (3), em seu Instagram, que terá que cancelar a turnê marcada para este mês. O cantor teve uma piora no quadro de uma hérnia inguinal e um problema no nariz, e precisará passar por duas cirurgias.

fotogaleria

No comunicado oficial, o campeão do "BBB 22" disse que descobriu a hérnia e a necessidade de uma operação antes de participar do reality, mas preferiu adiar a cirurgia para entrar no programa. "Eu já sabia que tinha essa condição e precisava operar, escolhi entrar no programa e operar depois. Ao sair do Big Brother minha turnê estava marcada e mais uma vez adiei a cirurgia. Comecei a ensaiar e, desde então, ela vem piorando muito, progressivamente!", explicou.

Ele afirmou que está sentindo muita dor e que a orientação de seu médico é que ele faça o procedimento antes que o quadro se agrave. "A dor vem aumentando e eu vinha conversando com meu médico, tentando adiar a cirurgia o máximo possível, mas, infelizmente, com a piora rápida ele pediu para eu operar antes da turnê porque uma complicação mais grave pode acontecer devido aos movimentos e esforços envolvidos em todo o processo, e a situação será infinitamente maior", afirmou o cantor, que vai aproveitar para fazer uma cirurgia no nariz.





Recentemente, o ex-BBB deixou claro que, no momento, seu foco é na carreira musical.

"É com dor no coração que comunico que, infelizmente, terei que adiar minha turnê. Vou aproveitar para fazer outra cirurgia que preciso no meu nariz, que também tem me atrapalhado a cantar e respirar ao dormir", contou.