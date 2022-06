Marcos Oliveira - Reprodução Internet

Publicado 03/06/2022 10:38

Rio - Marcos Oliveira, de 69 anos, o Beiçola do seriado "A Grande Família", falou em vídeo sobre a ajuda que tem recebido da humorista Tatá Werneck. Recentemente, o ator comoveu os fãs ao falar sobre seus problemas de saúde e também financeiros

"Oi, gente, sou eu, Marcos Oliveira, o Beiçola. Estou aqui pra agradecer um monte de gente que está me ajudando e vim esclarecer algumas coisas. Primeiro: a minha cirurgia no particular é muito cara, mais de 200 mil reais, e mais a internação... é bem complicado. Quem está me ajudando nisso é a Tatá Werneck. Ela está vendo tudo, vendo se consegue e tal... Mas independentemente disso, eu preciso de dinheiro para sobreviver. Então as pessoas estão me ajudando. Qualquer valor, não tem problema", disse o ator, que também ressaltou que o número do seu PIX é o número de seu telefone celular.

O ator também disse que não está tendo tempo de agradecer a ajuda porque está com muita dor. "Eu sei que vocês gostariam de uma palavra, de falar comigo, mas eu estou em um momento muito delicado e com muita dor. Quem puder me ajudar, maravilha. Eu agradeço de todo o meu coração. Eu preciso de dinheiro para sobreviver, para pagar o meu aluguel, dar comida para as minhas filhas, eu tenho três cachorras: a Mel, a Preta e a Lolita. Eu preciso dar ração para elas e essas coisas", disse.

Marcos Oliveira também afirmou que deseja voltar a trabalhar. "Eu preciso do trabalho, senão não tenho condição de viver. A minha vida é trabalho, eu quero fazer a vida ficar mais alegre. Mas eu tenho que ficar alegre antes de fazer as pessoas ficarem alegres. Quero cantar, fazer show, teatro, eu quero fazer de tudo na minha vida, eu tenho capacidade para fazer isso", afirmou.