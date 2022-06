Carlinhos Maia e Lucas Guimarães - Reprodução/Instagram

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães Reprodução/Instagram

Publicado 02/06/2022 21:42

Rio - Carlinhos Maia voltou às redes sociais, nesta quinta-feira, para atualizar os fãs sobre as investigações do furto que sofreu no último fim de semana, quando criminosos invadiram seu apartamento em Maceió, Alagoas . Nos Stories do Instagram, o influenciador de 30 anos disse que evitará falar sobre o assunto publicamente nos próximos dias para não prejudicar o trabalho da polícia.

"Eles estão trabalhando em sigilo, estou tão ansioso quanto vocês, mas não vou ficar me pronunciando toda hora a respeito pra não atrapalhar as investigações. Então peço que não especulem, por que as informações reais, só quem tem é a polícia", declarou.

O empresário, que se recupera de uma lipoaspiração em Sergipe, ainda compartilhou um desabafo com os seguidores: "Eu quero que isso acabe logo e voltar pra minha paz. Apenas isso! Joia nenhuma tá valendo o stress e o mal estar de não poder voltar pra minha casa... Que a lei possa agir, por que eu mesmo só quero voltar pra minha vida", confessou ele.

Carlinhos Maia ainda aproveitou para defender o marido, Lucas Guimarães, que está em viagem a trabalho em Cancún, no México. "Outra coisa: a vida não pode parar, vejo muita gente criticando Lucas por que ele está viajando. Ele tá trabalhando, ficou muito tempo sem seu Instagram, não resolveria nada estando aqui, então deixem o menino trabalhar em paz!"

"E quanto as acusações a pessoas próximas, parem, por favor. Confiem na polícia! Breve volto a aparecer, é que essa cirurgia é muito invasiva, além dessa coisa do assalto, juntou tudo e tô uma pilha, mas continuem mandando energia boa! Vai dar tudo certo", finalizou o influenciador.