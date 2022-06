Tiago Leifert é entrevistado pelo podcast ’Cara a Tapa’ de Rica Perrone e revela o real motivo de ter saído da Globo - Reprodução / Youtube

Tiago Leifert é entrevistado pelo podcast ’Cara a Tapa’ de Rica Perrone e revela o real motivo de ter saído da GloboReprodução / Youtube

Publicado 03/06/2022 09:25 | Atualizado 03/06/2022 09:27

Rio - Tiago Leifert resolveu se desligar da Rede Globo em setembro de 2021, após 15 anos trabalhando na emissora, para acompanhar de perto os cuidados da filha Lua, de 1 ano de idade, que trava uma luta contra um câncer raro. No entanto, em uma entrevista concedida ao podcast "Tapa na Cara", apresentado por Rica Perrone, o jornalista firmou que também possuía outras motivações para deixar a emissora.

fotogaleria

"Eu saí porque eu cheguei muito mais longe do que eu imaginava. Depois que faço nove temporadas de 'The Voice', tudo que fiz no esporte e faço duas temporadas históricas do 'BBB', eu pensei que estava bom. Não tem mais para onde ir e não tem como exigir mais nada", afirmou.

Tiago também fez questão de expressar todo o seu amor pela empresa: "Eu sou time Globo, mais do que o São Paulo. Se tiver um amistoso entre a Globo e o São Paulo, eu jogo pela Globo", brincou, relacionando a emissora ao Tricolor Paulista.

No que diz respeito ao seu futuro profissional, o apresentador revelou que pretende se envolver com outra área. "Eu quero escrever ficção. Um filme, uma série, talvez uma minissérie que eu me daria melhor. Porque eu lidei muito com esporte e você tem que condensar aqueles 90 minutos numa matéria de dois e três. Acho que eu conseguiria pegar essas que são baseadas em fatos e tentar contar. Eu tenho vontade de fazer isso, começar em uma não-ficção e depois uma ficção", contou.

Ainda na mesma entrevista, Tiago não poupou palavras ao ser perguntado sobre sua escolha política nas eleições de 2022. Ao ser questionado acerca da preferência entre o ex-presidente Lula ou o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro, o jornalista disparou: "Pode atirar. Não dá, essa é a posição solitária, não dá."

Posteriormente, o famoso duvidou do resultado das pesquisas de intenção de voto, alegando que provavelmente, elas não representam a realidade. "Eu acho que tem muita gente calada, eu não acho que as pesquisas estejam no caminho certo. Não sei nem se esse é o segundo turno, não sei se eles desistem antes ou se acontece alguma coisa."

"Bolsonaro foi muito mal e o Lula não dá. Fez um bom governo em 2002, entendo a figura que ele é, a importância que ele tem, mas não consigo fazer malabarismo mental de tudo que aconteceu", explicou.

Entretanto, Tiago admitiu que se o ex-colega de trabalho, Luciano Huck, fosse candidato à presidência, não teria dúvidas quanto ao voto. "Eu votaria no Huck para presidente porque sei da índole dele, sei do que ele é capaz de fazer. Eu conheço ele, confio 100% nele e sei que se ele 'topasse' ser presidente da república, com o dinheiro que ele tem, é porque quer ajudar", concluiu.