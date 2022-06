Murilo Huff e o filho, Léo - reprodução do instagram

Publicado 06/06/2022 21:44

Rio - Murilo Huff encantou os seguidores, nesta segunda-feira, ao postar um vídeo fofo em que surge agarrado com o filho, Léo, de 2 anos. O sertanejo usou os Stories do Instagram para compartilhar o registro do reencontro com o herdeiro e declarou: "Que saudade que eu tava".

Léo é o primeiro e único filho de Murilo Huff, fruto do relacionamento entre o cantor e Marília Mendonça, que faleceu em novembro do ano passado. No último domingo, fãs da artistas relembraram os sete meses desde que a cantora foi vítima de um grave acidente aéreo em Minas Gerais que deixou outras quatro vítimas.

Na época, a assessoria da sertaneja informou que a guarda de Léo será compartilhada entre o pai da criança e sua avó, Ruth Moreira. "Temos a certeza que seria esta a vontade da minha filha. Deus em sua infinita sabedoria deu ao Léo um pai íntegro, por quem tenho profundo respeito", afirmou a mãe da cantora. "Meu filho terá o amor de todos, e nunca nem passou pelas nossas cabeças que fosse diferente. Marília pode ficar em paz, porque estaremos aqui para proteger nosso menino", declarou Murilo Huff.