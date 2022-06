Gisele Bündchen flagrou o marido, Tom Brady, vestindo apenas cueca e vídeo agitou a web - Reprodução/Instagram

Publicado 06/06/2022 20:09

Rio - Gisele Bündchen agitou as redes sociais, nesta segunda-feira, com um vídeo em que mostra o marido, Tom Brady, vestindo nada mais que a cueca. Em registro compartilhado nos Stories do Instagram, a supermodelo brinca com o jogador de futebol americano sobre a nova peça íntima, que faz parte da marca de roupas do atleta.

"Nova cueca? Deixa eu ver! Deixa eu ver sua cueca! É da sua marca?", questionou Gisele, enquanto se aproximava cada vez mais do esposo. Ao perceber que está sendo filmado, Brady sorri envergonhado para a câmera e, depois, tenta esconder o volume com a toalha. Sem se preocupar com a exposição do amado, a famosa ainda mostrou com detalhes o físico sarado do jogador de 44 anos.

Nas redes sociais, internautas reagiram ao vídeo com muita animação, mesmo sabendo que o momento se tratava de uma ação publicitária para a grife de Tom Brady. "Se eu tivesse um marido desse, não queria mais nada na vida", declarou uma usuária do Twitter. "Queria ser ela", disparou outra pessoa. "Fivela de respeito", brincou uma terceira, citando a frase de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) para Alcides (Juliano Cazarré) no remake de "Pantanal".

Confira: