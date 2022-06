Padre Fábio de Melo rebate comentários sobre suposta harmonização facial - Reprodução/TV Globo

Publicado 06/06/2022 13:52 | Atualizado 06/06/2022 13:52

Rio - Padre Fábio de Melo se pronunciou nas redes sociais após ter viralizado com sua mudança de visual . O religioso, que esteve presente no "Altas Horas", transmitido no último sábado, pela Rede Globo, chamou a atenção dos internautas por aparecer com o rosto diferente, gerando boatos de que teria feito uma harmonização facial.

"Não fiz harmonização. Se tivesse feito não problema em assumir. A gravação coincidiu com o término de uma crise de sinusite que durou um mês e meio", comentou o padre, em uma publicação no Instagram.

"Foram 15 dias de antibióticos e anti-inflamatórios muito fortes. Eu tenho facilidade de reter líquidos. Mas, graças a Deus já estou bem. O rosto já está normal", finalizou.

No dia da transmissão do programa, o religioso foi vítima de ataques nas redes sociais. No Twitter, usuários afirmavam que o padre estaria "explodindo de tanto botox" e também diziam que o mesmo era bonito antes do suposto procedimento e sendo assim, "não precisava disso".