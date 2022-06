Bruna Gomes vence ’Big Brother’ português - Reprodução/Instagram

Bruna Gomes vence ’Big Brother’ portuguêsReprodução/Instagram

Publicado 06/06/2022 10:33 | Atualizado 06/06/2022 10:42

Rio - A brasileira Bruna Gomes foi a grande campeã do "Big Brother – Desafio Final" na noite deste domingo (5). Com 91% dos votos, a ex-namorada de Felipe Neto levou para casa o prêmio de 10 mil euros (R$ 51 mil). O reality exibido no canal TVI durou seis semanas.

fotogaleria

A influenciadora digital já havia conquistado o 3° lugar no "Big Brother Famosos", que acabou em abril. Sem tempo para descansar, ela saiu de uma edição e entrou na outra para aproveitar sua popularidade entre os portugueses.



Assim que soube da vitória da ex, o influenciador Felipe Neto celebrou em seu Instagram. "Ela ganhou! Ela ganhou!", escreveu nos stories. No Natal de 2021, ele terminou com Bruna por telefone. Atualmente, a influenciadora está em um relacionamento com Bernardo Sousa, que conheceu no "BB Famosos". Ele foi o vencedor daquela edição.