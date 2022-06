Imagens das câmeras de segurança mostram os ladrões invadindo o prédio onde mora Carlinhos Maia - Reprodução/TV Globo

Imagens das câmeras de segurança mostram os ladrões invadindo o prédio onde mora Carlinhos MaiaReprodução/TV Globo

Publicado 06/06/2022 09:00 | Atualizado 06/06/2022 10:12

Rio - Mais detalhes sobre o assalto milionário ao apartamento de Carlinhos Maia , em Alagoas, foram revelados. Neste domingo (5), foi divulgada uma entrevista que o influenciador digital deu ao "Fantástico" quatro dias após o ocorrido, além de imagens das câmeras de segurança que mostram os ladrões invandindo o prédio. Entre os bens mais valiosos, os criminosos levaram um relógio avaliado em R$ 1 milhão e um colar de diamantes de R$ 1,5 milhão.

fotogaleria

A investigação

De acordo com a investigação feita pela polícia, o alvo dos criminosos era o terceiro andar do prédio de luxo em Maceió. No dia do roubo, os muros ainda não tinham um tipo de cerca com arame cortante e, ainda que o edifício contasse com 36 câmeras, apenas algumas gravaram a passagem dos ladrões. Os equipamentos de segurança registraram um homem e uma mulher caminhando no mesmo ritmo, um atrás do outro, dificultando uma eventual identificação. Os dois estavam com o corpo coberto e usavam chapéu, máscara e luvas, que impediram que deixassem digitais. O homem chegou a esconder o rosto com a mão e carregava uma mochila.



“Eles sabiam por onde transitavam dentro do empreendimento. Nós temos chamados pontos cegos. Alguns já existiam desde a sua concepção e outras que foram, provavelmente, maliciosamente criadas para facilitar a empreitada”, diz o delegado de polícia Lucimério Campos.

A polícia acredita que o crime tenha sido planejado com antecedência, porque a câmera de segurança principal, a do corredor que dá acesso ao apartamento de Carlinhos Maia, foi desconectada há pelo menos 15 dias. E 15 dias é o prazo exato para que as imagens sejam apagadas automaticamente do servidor. Por conta disso, ainda não é possível saber quem desconectou o equipamento, sendo essa uma peça importante para a investigação.

No época do lançamento do residencial luxo, a segurança era um dos quesitos que mais chamavam atenção. A incorporadora garante que todos os principais pontos do prédio são monitorados, mas que o sistema foi burlado. Outro detalhe importante que ainda precisa ser desvendado é como os ladrões abriram a fechadura eletrônica do apartamento de Carlinhos. Saber se eles tinham a senha ou usaram algum equipamento para destravar a porta é essencial para a investigação.



Segundo a investigação, os crimonosos seriam de fora do estado e tinham como alvo o relógio mais caro e um colar de 36 diamantes. Ambos estavam no cofre com algumas outras joias e os bandidos saíram com cofre e tudo. O foco já estava tão definido que eles não levaram outros seis relógios também valiosos.

A exposição

Aos 30 anos, Carlinhos Maia já conquistou, apenas em uma rede social, mais de 25 milhões de seguidores para quem ele expõe sua vida diariamente. Ainda menino, agradou o público com o cotidiano da família e dos vizinhos, ganhou fama, dinheiro e virou um fenômeno.



O humorista afirma que não se arrepende de mostrar seu dia a dia na internet. "Me arrepender de me expor tanto? Eu acho que não, porque foi essa exposição que me fez chegar aonde eu cheguei. Eu acho que fica a mensagem de se expor um pouco menos, sabe? O que mais dói é você ter que ler tantas e tantas vezes que isso é marketing", diz.

Carlinhos também comentou sobre a repercussão que seu caso tem recebido."Uma coisa que eu também ouvi bastante: porque ele é um rico está tendo essa repercussão nacional. Então quer dizer que o meu crime não pode ser investigado? Tenho direito - como cidadão que paga impostos - de ter um meu crime investigado também. O que eu mais estou pedindo dentro do meu coração é que que sejam pegos, que sejam presos, que não façam outras vítimas ainda e que não invadam mais os sonhos da casa da gente", ressalta.

Lucas Guimarães, marido do influenciador, estava no México a trabalho e Carlinhos, em Aracaju, onde realizaria um procedimento cirúrgico de lipoaspiração. Ele havia acabado de acordar da anestesia quando ficou sabendo do roubo. "Você fica se perguntando mil coisas. Quem foi? É alguém próximo? É alguém que tava dentro da minha casa? É um amigo? É uma resposta que eu preciso ter", afirma Carlinhos.