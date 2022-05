Carlinhos Maia teve seu apartamento invadido enquanto estava hospitalizado, no final de semana - Reprodução Instagram

Publicado 31/05/2022 14:26

Rio - A Polícia Civil de Alagoas tem investigado a invasão e furto ao apartamento do humorista Carlinhos Maia e seu marido, Lucas Guimarães , ocorrido na noite de sábado. No momento do crime, o local estava vazio, pois o influenciador estava hospitalizado após fazer uma lipoaspiração, em Aracaju, Sergipe. Já Lucas, encontrava-se em Cancún, no México, em uma viagem de trabalho.

fotogaleria Segundo Carlinhos Maia, os criminosos levaram relógios, dinheiro em espécie, seu cofre com joias e uma bolsa, totalizando em um prejuízo de cerca de R$ 5 milhões de reais. "Na noite de ontem arrombaram a porta do meu apartamento em Maceió. Levaram relógios (inclusive o último que acabei de comprar), levaram meu cofre com minhas joias. As autoridades já foram acionadas. Não pelos bens, mas por ter meu lar invadido, me ajudem", pediu o humorista no Instagram.

De acordo com os delegados Lucimério Campos e Thales Araújo, que investigam o caso, ao menos duas pessoas participaram do furto e é provável que tenham recebido informações privilegiadas para entrar no prédio. "Existe uma linha de investigação de que haja algum tipo de informação privilegiada que tenha possibilitado o crime. Não necessariamente de alguém de dentro do convívio [do casal], mas alguém que tivesse o conhecimento de toda a rotina", contou Thales Araújo em entrevista coletiva.

O condomínio possuía alarmes e câmeras de vigilância, mas os delegados afirmam que houveram falhas no sistema que facilitaram a invasão, tais como pontos cegos — locais em que as câmeras não cobrem — e equipamentos com defeito. "Houve facilitadores que permitiram que o crime ocorresse. Esses pontos estão sendo levantados na investigação. Há falhas nos equipamentos de segurança, alguns não estavam gravando, outros não estão funcionando e há os pontos cegos, esse contexto todo existe nesta situação", afirmou Lucimério Campos.

A Polícia Civil afirma que nas imagens que tiveram acesso, pôde-se ver duas pessoas, ambas de rostos cobertos. A suspeita é de que trate-se de um homem jovem e uma mulher, ainda não identificados. O advogado do casal, Luiz Gusman, tem acompanhados as investigações do caso enquanto Carlinhos Maia e Lucas Guimarães estão fora de Maceió.

De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Luiz Bacci, no 'Cidade Alerta' exibido na segunda-feira, os criminosos entraram utilizando a senha do apartamento e forjaram ter arrombado a porta. "A pessoa teria pego algum material pontiagudo e raspado a porta, para parecer que o local tinha sido alvo de um arrombamento, mas tudo indica agora que não foi", revelou o jornalista.