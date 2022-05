Rosto inchado de Joelma preocupa fãs - Reprodução

Publicado 31/05/2022 13:50 | Atualizado 31/05/2022 14:33

Rio - Joelma deixou os fãs preocupados em seu show que aconteceu neste sábado na cidade de Parauapebas, no sudeste do Pará. A cantora apareceu na apresentação com o rosto inchado. Nas redes sociais, os seguidores manifestaram apreensão e apoio a artista. "Gente, o que houve com o rosto dela?", postou uma internauta. "Melhoras para ela", escreveu outra.

Segundo a assessoria de Joelma, "os inchaços são sequelas da Covid-19 e ela está em tratamento". A cantora foi diagnosticada com Covid três vezes, sendo a última em janeiro deste ano, quando ela informou que estava com o esquema vacinal completo e apresentava apenas sintomas leves.

Em entrevista para o programa "Encontro", da TV Globo, no fim de 2020, a artista afirmou que vivia em uma espécie de efeito sanfona do inchaço. "Estou cuidando até agora. Depois de cinco meses, estou tratando das sequelas. Fico naquele efeito incha, desincha. Tem hora que estou inchada, tem hora que estou desinchada. Você vai perceber no vídeo que eu fiz, no musical, que estou inchada. Hoje estou bem menos", relatou Joelma na época.