À direita, de chapéu, dona Gilda, presidente da Velha Guarda da Mangueira - Marcos Porto / Ag. News

À direita, de chapéu, dona Gilda, presidente da Velha Guarda da MangueiraMarcos Porto / Ag. News

Publicado 31/05/2022 12:19 | Atualizado 31/05/2022 12:45

Rio - Com um surdo marcando baixo, integrantes da velha-guarda da Mangueira entraram no Theatro Municipal, no Centro do Rio, com uma bandeira da verde e rosa para velar o corpo do mangueirense Milton Gonçalves , que morreu aos 88 anos, nesta segunda-feira.