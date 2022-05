O ator Antônio Pitanga se despede de Milton Gonçalves. Na foto, ele aparece confortando a filha do veterano, Alda - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 31/05/2022 10:37

Rio - O ator Antônio Pitanga compareceu ao velório de Milton Gonçalves , no Theatro Municipal do Rio, no Centro, na manhã desta terça-feira, e destacou a luta do amigo pelo movimento negro. "Uma amizade inaugurada no seio da juventude, no seio de uma consciência política, racial, em que traçamos uma amizade inauguradora dos desejos, da afirmação do negro", afirmou.