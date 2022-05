Parabéns de aniversário de Mel Maia causa polêmica nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 31/05/2022 11:05 | Atualizado 31/05/2022 11:28

Rio - Mel Maia tem dado o que falar nas redes sociais após sua festa de aniversário , realizada na zona oeste do Rio, no último domingo. O motivo da polêmica seria o proibidão, empregado na hora do parabéns da aniversariante. Na letra, a versão tradicional da música é alterada por uma sequência de palavrões.

Apesar de ser uma brincadeira comum em algumas festas de aniversário, grande parte dos internautas reprovou a atitude da jovem, que cantou a música do lado dos pais.

"C*ralho, Melissa Mel Maia. Estou surpreso com o 'é hora, é hora' que substituíram no seu parabéns...", criticou um usuário do Twitter. O tuíte foi respondido por algumas pessoas que saíram em defesa da atriz. "Quem nunca cantou essa versão, que atire a primeira pedra", disse uma pessoa. 'O povo está dando 'pitaco' em uma festa de aniversário privada, onde só tem amigos e familiares...", apontou outro internauta.

As respostas na publicação culminaram em réplicas de seguidores que criticaram veementemente a postura de Mel. "Em uma festa de família? Com os pais juntos? Não!", escreveu uma seguidora. "Ela cantando 'é r*la' do lado dos pais, é sem noção demais", detonou outra pessoa. "Baixou o nível", afirmou um usuário.