Mateus Solano no velório de Milton Gonçalves, no Theatro Municipal do Rio, na manhã desta terça-feira - Marcos Porto / Agência O Dia

Mateus Solano no velório de Milton Gonçalves, no Theatro Municipal do Rio, na manhã desta terça-feiraMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 31/05/2022 11:23

Rio - O ator Mateus Solano se despediu de Milton Gonçalves no velório do artista, realizado no Theatro Municipal do Rio, no Centro, na manhã desta terça-feira. O ator destacou o legado do artista, que era comprometido com a cidadania.