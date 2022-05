Príncipe William, Kate Middleton, Príncipe Harry e Meghan Markle - Getty Images

Publicado 31/05/2022 12:11 | Atualizado 31/05/2022 12:17

Rio - O príncipe William e Kate Middleton não estarão presentes no aniversário de um ano de Lilibet, filha caçula do Príncipe Harry e Meghan Markle. A festa acontecerá no País de Gales como parte das comemorações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, mas William e Kate estarão a 160 quilômetros da festa, em um concerto especial no Castelo de Cardiff.

No tempo que Harry e Meghan ficarão no Reino Unido, a Rainha Elizabeth II, que está comemorando 70 anos de governo do Reino Unido, finalmente conhecerá a sua bisneta. Lilibet completa 1 ano em 4 de junho e esta será sua primeira visita ao Reino Unido desde que seus pais deixaram a vida real em janeiro de 2020 e se mudaram para a Califórnia.