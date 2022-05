Zezé Motta no velório de Milton Gonçalves - Marcos Porto / Agência O Dia

Zezé Motta no velório de Milton GonçalvesMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 31/05/2022 12:58 | Atualizado 31/05/2022 13:05

Rio - A atriz Zezé Motta disse que se sente viúva com a morte do parceiro de tantos trabalhos Milton Gonçalves. No velório do ator, no Theatro Municipal, na manhã desta terça-feira, Zezé comentou a alegria e humor do ator. "Eu fui tantas vezes mulher do Milton na dramaturgia, que estou me sentindo viúva", brincou.

Em meio à perda do amigo querido, a atriz lembrou o humor característico do artista. "As pessoas que não tiveram intimidade com ele não têm noção de como era divertido, engraçado. Ele tinha aparência séria, mas debochava de tudo".



Zezé disse que nunca se está preparada para perder um ente querido. Mas, a atriz pondera que se consola que o amigo e parceiro tenha descansado. "Ele estava sofrendo e a gente não gosta de ver as pessoas que a gente ama sofrendo. A Cultura perde muito. Fica meio órfã sem Milton Gonçalves. Mas, ele cumpriu a missão dele com muita dignidade, muito talento. Temos que dar continuidade à luta que ele sempre fez parte" , afirmou