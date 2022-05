Carlinhos Maia - Reprodução Instagram

Publicado 30/05/2022 21:53

Rio - Após o influenciador Carlinhos Maia denunciar um assalto ao seu apartamento em Alagoas , a Polícia Civil do estado investiga a possibilidade de criminosos terem "informação privilegiada" sobre o famoso e seu marido, Lucas Guimarães. Nesta segunda-feira, os delegados que trabalham no caso ainda informaram que há a suspeita de que ao menos duas pessoas participaram da invasão que aconteceu no último sábado.

"Existe uma linha de investigação de que haja algum tipo de informação privilegiada que tenha possibilitado o crime. Não necessariamente de alguém de dentro do convívio [do casal], mas alguém que tivesse o conhecimento de toda a rotina", disse o delegado Thales Araújo, em entrevista coletiva.

A Polícia Civil ainda informou que teve acesso às imagens das câmeras de segurança do edifício que mostram duas pessoas no local com os rostos cobertos. Até o momento, a suspeita é de que se trate de um homem e uma mulher, ainda não identificados, que se aproveitaram de falhas na segurança do imóvel. "É uma situação complicada pelas falhas de segurança do empreendimento. São pontos cegos tanto no sistema de vigilância e falhas procedimentais, falhas humanas", comentou Araújo.

"Houve facilitadores que permitiram que o crime ocorresse. Esses pontos estão sendo levantados na investigação. Há falhas nos equipamentos de segurança, alguns não estavam gravando, outros não estão funcionando e há os pontos cegos, esse contexto todo existe nesta situação", acrescentou o delegado Lucimério Campos, que também atua na investigação do crime.

O crime aconteceu no último sábado, enquanto Carlinhos Maia está internado em Aracaju, Sergipe, após realizar uma lipoaspiração, e o marido do influenciador, Lucas, está em Cancún, no México, a trabalho. De acordo com o famoso, os assaltantes levaram cerca de R$ 5 milhões, entre joias, relógios, dinheiro em espécie e um cofre.