País acumula 666.516 vidas perdidas para a doençaGilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 30/05/2022 19:08

O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) atualizou para 30.977.661 o total de infecções pela covid-19 no Brasil desde o início da pandemia. Só nas últimas 24 horas, foram 24.082 novos testes positivos.



E os números podem ser ainda maiores, já que em função do expediente nas unidades de saúde nos finais de semana, as estatísticas tentem a estar mais baixas nas segundas-feiras.

No mesmo período, foram relatadas 63 mortes, totalizando 666.516 vidas perdidas em todo o país. Por problemas técnicos, o Piauí não atualizou as informações.



A média móvel de casos ficou em 24.809, 70% maior que os 14.585 registados na última segunda-feira (23).



A média de óbitos está em 123, um aumento de 26,8% em relação à semana passada, quando fechou o dia em 97.