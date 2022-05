Nova e moderna versão da CNH começa a ser emitida nesta quarta-feira, mas substituição não é obrigatória - Lidiana Cuiabano/Detran-MT

Nova e moderna versão da CNH começa a ser emitida nesta quarta-feira, mas substituição não é obrigatória Lidiana Cuiabano/Detran-MT

Publicado 30/05/2022 15:29

Rio - Com o uso de tecnologia internacional e a promessa de aumentar a segurança contra falsificações, o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) começará a ser emitido nesta quarta-feira, 1º de junho, em todo o país. Vale destacar que a substituição do documento não é obrigatória. A atualização será gradual para novas habilitações, renovações ou emissão de segunda via.

Além do visual moderno, Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) revelou que o novo modelo passa a incorporar o mesmo código internacional utilizado nos passaportes, que permite ao condutor embarcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros. O documento terá informações impressas em inglês e francês, além do português, o o que facilita o uso em outros países. Outra novidade é a possibilidade do uso do nome social e da filiação afetiva do condutor que assim desejar.

As mudanças estavam previstas desde dezembro do ano passado, quando o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou a resolução nº 886, que regulamenta as especificações, a produção e a expedição da CNH. Conforme previsto na resolução, a nova versão trará uma tabela para identificar os tipos de veículos que o condutor está apto a conduzir, assim como informações sobre o exercício de atividade remunerada do motorista e possíveis restrições médicas.



A nova CNH adotará uma nova cor. Além do verde, terá também o amarelo e novos elementos gráficos para dificultar a falsificação e fraudes, como um QR Code. O modelo poderá ser expedido nos formatos físico e digital.