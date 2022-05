Vírus da varíola de macacos já circula no território brasileiro - Divulgação

Vírus da varíola de macacos já circula no território brasileiro

Publicado 30/05/2022 14:17

Brasília - O Ministério da Saúde confirmou, nesta segunda-feira, 30, os primeiros casos suspeitos varíola dos macacos no Brasil. Um deles foi registrado no Ceará e o outro em Santa Catarina. Nenhum caso da doença foi confirmado no país até o momento. Um terceiro paciente é monitorado no Rio Grande do Sul, mas ainda não foi classificado como suspeito.

Os pacientes suspeitos estão em quarentena, em recuperação e acompanhados de perto pelas de vigilância de saúdes, que têm realizado testes laboratoriais com frequência. Na América do Sul, há um caso confirmado na Argentina.

"A investigação dos casos está em andamento e será feita coleta para análise laboratorial", diz nota.



Os casos suspeitos são tratados com cautela pela Pasta, muito critiada pelo plano de ação de enfrentamento à pandemia de covid-19. Apesar da preocupação mundial com um possível surto da doença, a Organização Mundial da Saúde (OMS), que já contabilizou mais de 250 casos de varíola dos macacos em 20 países, não classificou a doença como não endêmica.



"No momento, não estamos preocupados com uma pandemia global", disse Rosamund Lewis, a principal especialista em varíola dos macacos da OMS.