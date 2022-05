Chuva intensa em Pernambuco deixou diversos mortos - Divulgação/Prefeitura de Recife

Publicado 30/05/2022 13:41 | Atualizado 30/05/2022 13:56



fotogaleria O governo do estado de Pernambuco atualizou o número de mortos nos deslizamentos que atingiram o Grande Recife durante a última semana. Até o momento, foram 91 mortes registradas e 26 desaparecidos. O número de desabrigados chega a 5 mil. As áreas mais afetadas foram a Região Metropolitana e Zona da Mata.

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, liberou R$ 100 milhões para os municípios afetados. Atuam nas buscas a Defesa Civil, Exército, moradores e órgãos municipais. Há também auxílio de cães farejadores. Até o momento, são sete pontos de deslizamento alvos das operações de busca e salvamento. Diversas creches e escolas estão sendo utilizadas como abrigo para a população.

No Jardim Monte Verde, região entre a capital e Jaboatão, mais de 20 pessoas morreram soterradas pela lama e ainda há desaparecidos. Este é o terceiro dia de buscas por vítimas da tragédia. Seis aeronaves, sendo três do Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social e três da Polícia Rodoviária Federal são empregadas na entrega de mantimentos e das ações de busca, além de embarcações.

A Defesa Civil de Pernambuco (Codecipe) reforçou o alerta deslizamentos por conta da umidade do solo. Até a próxima sexta, 3, as chuvas devem seguir com intensidade moderada no Grande Recife e na Zona da Mata.