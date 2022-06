Carlinhos Maia mostrou detalhes de festa junina na vila - Reprodução/Instagram

Rio - Carlinhos Maia contou para os seguidores nesta segunda-feira (06) que está organizando uma festa junina na Vila Primavera, em Alagoas, para seus amigos mais próximos. O comediante, que foi vítima de um furto avaliado em mais de R$ 5 milhões em objetos em seu apartamento, revelou que não convidou nenhum amigo famoso.

"Não chamei meus amigos influenciadores, perdão, quero passar com meus amigos da vila. Com o povo que conheço desde sempre. Os que vierem não se preocupem tanto com roupa, look bafo, não façam muito vídeo. Venham para sentir a energia da vila de verdade! Vai ser lindo!", avisou. "Me deixa sentir, reviver e trazer meu São João dos anos 2000. Chamei poucos convidados. Venham para ser feliz, para brincar! Vai ter quadrilha, vou dar um São João raiz! Que faz tempo que não vejo", completou.

No último domingo, uma reportagem do programa 'Fantástico', da TV Globo, exibiu imagens das câmeras de segurança dos bandidos invadindo o condomínio de Carlinhos Maia. No dia do roubo, os muros ainda não tinham um tipo de cerca com arame cortante e, ainda que o edifício contasse com 36 câmeras, apenas algumas gravaram a passagem dos ladrões. Os equipamentos de segurança registraram um homem e uma mulher caminhando no mesmo ritmo, um atrás do outro, dificultando uma eventual identificação. Os dois estavam com o corpo coberto e usavam chapéu, máscara e luvas, que impediram que deixassem digitais. O homem chegou a esconder o rosto com a mão e carregava uma mochila.