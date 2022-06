Shantal Verdelho afirma que teve o estoque de sua loja de joias roubado - Reprodução / Instagram

Rio - Shantal Verdelho usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para revelar que teve todo o estoque de sua loja de joias roubado. As peças estariam em um dos cômodos da casa que a influencer divide com o marido, Matheus Verdelho, e os dois filhos, no bairro do Brooklin, em São Paulo.

No Instagram, a empresária compartilhou fotos do local revirado e falou sobre o prejuízo. "Levaram tudo da Zion. Todas as nossas joias, todo o estoque que fizemos para abrir a loja nova do shopping. Todo o nosso trabalho de anos, todo o nosso investimento", iniciou.

"A gente começou essa empresa no closet do Mateus, colocamos uma impressora, sentávamos no chão e fomos fazendo joia por joia, sem copiar ninguém. Joias com filosofias e mensagens do bem, feitas em família, desenhadas pela minha mãe, feitas pela minha tia, cuidadas pela minha irmã, divulgadas por mim. A empresa cresceu, pegamos a maior parte do nosso dinheiro para investir em joias, para abrir uma loja e pimba, levaram tudo", desabafou.

A influencer, que já teve a casa invadida anteriormente , explicou a decisão de expor o roubo nas redes sociais. "Eu quis resguardar o assalto da minha casa, com medo, mas resguardar fez com que nada fosse descoberto. Mexeram com as minhas coisas e eu deixei para lá, mas agora mexeram com a minha família e com as coisas da minha família e eu vou atrás de quem fez até no quinto dos infernos", prometeu.

Shantal afirmou que parte das joias, que já foram vendidas, estavam em outro local e felizmente, não foram levadas pelos bandidos. "Graças a Deus, as joias que os clientes tinham comprado estavam em um lugar diferente e não levaram. De resto, todo o nosso estoque foi levado. Tudo! Levaram até caneta e papel", contou.

Em comunicado enviado à imprensa, a assessoria da influencer revelou que o prejuízo estimado, até o momento, "ultrapassa o valor de equivalente a R$ 1,8 milhão". Além disso, a equipe informa que Shantal já abriu um boletim de ocorrência e as imagens do ocorrido estão sendo analisadas pelas autoridades.