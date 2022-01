Ladrões invadem casa de Shantal Verdelho - reprodução de vídeo

Publicado 23/01/2022 14:30 | Atualizado 23/01/2022 14:33

Rio - Shantal Verdelho teve a casa invadida e roubada, em São Paulo, neste domingo. Tudo aconteceu quando a influenciadora estava com a família em um hotel do interior do estado. Através do Instagram Stories, ela disse que os bandidos levaram joias, um celular que não tinha senha e fizeram várias transferências bancárias.

“Invadiram minha casa em São Paulo. Levaram tudo, reviraram tudo. Tinha um celular meu lá, que não tinha senha e eles também levaram. Estou com dificuldade de cancelar, fizeram várias transferências no banco”, lamentou Shantal, que fez um alerta aos seus seguidores. "Caso alguém apareça dizendo que sou eu, invadam meu Instagram e peçam dinheiro ou vendam alguma coisa, não façam".

Durante um bate-papo com os internautas, Shantal disse que teve um pressentimento ruim antes do passeio. “Preciso acreditar mais na minha intuição. Eu estava triste, pressentindo alguma coisa. Quando saí de casa, pensei em levar minhas joias, mas desisti. Acreditam?”.