Claudia Leitte afirma ter sido obrigada a encerrar o show antes do tempo por conta de atrasos no São João de Caruaru Reprodução / Instagram

Publicado 06/06/2022 11:54

Rio - Claudia Leitte enfrentou um momento constrangedor durante sua apresentação no São João de Caruaru, em Pernambuco, no último sábado. A cantora, que era a última atração da noite, foi obrigada a encerrar seu show após 50 minutos de apresentação.

No vídeo da transmissão oficial do evento, a artista aparece sendo informada sobre a necessidade de encerrar o show antes do tempo previsto. "É sério isso? É sério mesmo? Mas que horas são?", perguntou, surpresa.



"É, pessoal, eu preparei um show de duas horas e meia, por baixo, para fazer hoje para vocês. A gente passou essa última semana inteira ensaiando tudo a 'galope', como eu falei, para fazer o nosso São João, porque a gente é nordestino, a gente tem festa junina, a gente tem música nordestina na veia. E a gente se preparou muito para estar aqui. Porém, eu acabei de ser informada que a gente tem que acabar o show", disse, decepcionada.

Ainda no palco, a cantora insistiu para continuar sua apresentação ou até mesmo, terminá-la no dia seguinte, caso fosse possível. "Eu não cantei Luiz Gonzaga, eu não cantei Dominguinhos, eu não cantei Elba. E aí, irmão, eu faço o quê? Vou ter que voltar ano que vem aqui em Caruaru então, né? Eu posso dormir aqui para fazer amanhã, então? Eu faço a abertura, sei lá. É muita música..."

"Arrasada. Eu não sei nem o que eu vou fazer agora. Eu me perdi toda", lamentou, antes de se retirar.

Nas redes sociais, a cantora não comentou o episódio, mas compartilhou alguns registros da apresentação e agradeceu ao público da cidade.

"Passa pro lado ver um 'cadinho' do que rolou ontem no Maior São João do Mundo! Caruaru, foi incrível compartilhar tanto amor, música e alegria! Obrigada! Deus abençoe essa terra linda! Pernambuco te amo!", escreveu Claudia.