Publicado 06/06/2022 20:48 | Atualizado 06/06/2022 21:13

Rio - Rodrigo Mussi voltou a atualizar os fãs sobre seu estado de saúde enquanto se recupera do grave acidente de carro que sofreu em março. Nesta segunda-feira, o ex-BBB usou os Stories do Instagram para celebrar a evolução que tem tido nos tratamentos desde que deixou a UTI do hospital onde ficou internado por 20 dias.

"Mais um dia de recuperação", escreveu o gerente comercial na legenda de uma foto da perna direita, que passou por duas cirurgias nas primeiras semanas após o acidente. "A recuperação está sendo muito rápida, isso é gratificante, fico mais feliz ainda. Surpreendeu até os profissionais da saúde e fico feliz, estou correndo para isso", declarou Rodrigo, em vídeos publicados logo em seguida.

O ex-participante do "BBB 22" ainda brincou sobre outro problema que tem enfrentado em sua recuperação: "O que está sendo mais difícil, realmente, é crescer o cabelinho. Está crescendo, vai crescer com certeza, mas está mais demorado do que o normal", disse ele, com bom humor.