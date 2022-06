Rodrigo Mussi - Reprodução do Instagaram

Rodrigo MussiReprodução do Instagaram

Publicado 05/06/2022 19:06 | Atualizado 05/06/2022 19:08

Rodrigo Mussi encantou fãs e seguidores ao compartilhar um momento fofo de seu domingo (5), nos Stories do Instagram. Numa sequência de vídeo, o ex-BBB mostrou seu primeiro encontro com o sobrinho, após o grave acidente de carro que sofreu no final do mês de março, em São Paulo.

fotogaleria

"Primeira vez no colo do tio", disse ele nas gravações. Luca é filho de Diogo Mussi, irmão do gerente comercial, que ficou responsável por atualizar o estado de saúde de Rodrigo enquanto ele estava internado no Hospital das Clínicas. Período em que o pequeno veio ao mundo.

No sábado (4), Rodrigo revelou um novo detalhe sobre algumas sequelas que teve após o grave acidente de carro. Em um vídeo postado em seus Stories, ele contou ter perdido completamente o paladar e o olfato.



"Primeira vez que, de fato, saio da rua. Meu primeiro contato com o sol. Está bastante sol hoje, está gostoso. Vou contar para vocês uma coisa que não tinha falado ainda: não estou sentindo cheiro de nada e gosto também não. Não senti mais", afirmou.