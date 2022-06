Evelyn Bastos é a nova presidente da escola mirim da Mangueira - Reprodução do Faceboock

Publicado 05/06/2022 16:28 | Atualizado 05/06/2022 16:31

Mais uma passo importante na carreira de Evelyn Bastos! A Rainha de Bateria da Mangueira ganhou mais uma missão na verde e rosa. É que, neste sábado (4), a estrela foi anunciada como presidente da Mangueira do Amanhã, escola mirim da agremiação. Ela foi convidada pela nova presidente da escola Guanayra Firmino, e aceitou prontamente a nova função. O mestre-sala Marquinho será vice-presidente.



À frente da Estação Primeira de Mangueira desde 2014, a majestade falou sobre o novo momento através de um comunicado compartilhado nas redes sociais da agremiação: "Faço questão de agradecer a Guanayra Firmino, minha presidenta, uma mulher preta nessa liderança que me deu esse presente de também ser uma liderança. Jornada dupla feminina na Mangueira e na Mangueira do Amanhã. Faremos um trabalho de legado!”, afirmou Evelyn no post.

Vale lembrar que a Rainha iniciou seus passos na escola através da Mangueira do Amanhã. Por isso, ela entende a importância desse projeto para trazer as novas gerações para o mundo do samba.



"É a minha essência, a minha base. Sempre tive muito carinho com as crianças e quis passar esse valor cultural que o samba pode agregar em nossas vidas, o quanto ele é transformador. Poder carregar essa responsabilidade é um chamado e muito me honra. Será uma gestão feita com muito amor visando preparar o futuro da Mangueira para daqui a 20 anos a gente conseguir ver uma Mangueira como hoje,” disse a presidenta.



Já o vice-presidente Marquinhos foi representante de ala, intérprete da escola mirim e primeiro mestre-sala da Mangueira por 17 anos. Passou por outras agremiações como Unidos da Tijuca, Vila Isabel, Unidos do Viradouro e Paraíso do Tuiuti.