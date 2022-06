Noca da Portela recebeu o titulo de doutor Honoris Causa das maos de Denise Pires de Carvalho, reitora da UFRJ - Zezé Ferreira/Divulgação

Publicado 04/06/2022 12:36 | Atualizado 04/06/2022 12:47

Rio - O compositor Noca da Portela, de 89 anos, foi homenageado pela direção da UFRJ com o título de doutor Honoris Causa. A solenidade de entrega aconteceu na noite da última quinta-feira (2), na Zona Sul, com a presença de Denise Pires de Carvalho, reitora da instituição, e outras personalidades. O evento contou, ainda, com apresentação especial do Coral Infantil da UFRJ.

O baluarte, que completa 90 anos em dezembro, recebeu a honraria em setembro de 2020, no entanto, por causa da pandemia, a solenidade presencial do título ainda não havia acontecido. O sambista foi reconhecido por seu trabalho em prol da cultura nacional.



Osvaldo Alves Pereira, seu nome de batismo do bamba, começou na música aos 15 anos, assinando o samba-enredo da escola de samba Unidos do Catete ("O Grito do Ipiranga"). Hoje, contabiliza mais de 400 canções.

Na Portela, venceu a disputa de samba-enredo em sete ocasiões, sendo o maior campeão ao lado do saudoso David Corrêa. Teve expressiva atuação, também, na escola Paraíso do Tuiuti, no Cacique de Ramos e em diversos outros blocos da cidade.

É autor de sucessos como "É Preciso Muito Amor", "Caciqueando", "Vendaval da Vida", "Portela Querida", "Virada", entre outros. Foi, ainda, secretário de Cultura do Estado do Rio durante a gestão da governadora Rosinha Garotinho.



Em 2018, foi tema da biografia "Noca da Portela e de Todos os Sambas", escrita pelo pesquisador Marcelo Braz e lançada pela Uerj.