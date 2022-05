Leandro Vieira é uma das contratações da Imperatriz para o Carnaval 2023 - Nelson Manfacini/ Divulgação

Publicado 30/05/2022 12:33 | Atualizado 30/05/2022 12:36

Rio - A Imperatriz Leopoldinense irá realizar uma grande feijoada, no próximo domingo (05), para apresentar as novas contratações para o Carnaval 2023. O evento será realizado na quadra da escola, em Ramos, Zona Norte do Rio.

Após o 10° lugar no carnaval deste ano, a escola de Ramos anunciou quatro contratações para o próximo desfile. Os novos reforços são o coreógrafo Marcelo Misailidis, que estava na Beija-Flor, o mestre-sala Phelipe Lemos (ex-Unidos da Tijuca), o intérprete Pitty de Menezes, que era da Porto da Pedra, e o carnavalesco Leandro Vieira, bicampeão do Grupo Especial pela Mangueira.

Além de apresentar os novos reforços, a feijoada contará com o show de Dudu Nobre. Os portões abrem às 13h e os ingressos custam a partir de R$ 20.

A quadra da Imperatriz fica na Rua Professor Lacê, 235, Ramos, próximo à estação de trem do bairro. Reservas podem ser feitas na quadra da escola, de segunda a sexta, das 10h às 18h, ou através do telefone (11) 99126-4866.