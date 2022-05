Raíssa de Oliveira é destituída do posto de rainha de bateria da Beija-Flor - Marcos Porto

Publicado 27/05/2022 18:16 | Atualizado 27/05/2022 18:28

Rio - Raíssa de Oliveira não é mais a rainha de bateria da Beija-Flor de Nilópolis, após 20 anos desfilando à frente da escola de samba. A agremiação anunciou a destituição da beldade, nesta sexta-feira, com um comunicado divulgado pelas redes sociais. Em postagem no Instagram, a Azul e Branco já adiantou que deve abrir um concurso em breve para escolher a nova musa que assumirá o posto.

"Raíssa de Oliveira, carrega a responsabilidade de ser a rainha de bateria da Beija-Flor de Nilópolis, desde os seus 12 anos, estreando no ano de 2002. Talentosa desde muito pequena foi descoberta pelo nosso eterno griô, Laíla. Fazia parte da ala de passistas mirins quando participou de um concurso para eleger a nova rainha da Escola no qual ela foi a grande vencedora. De lá pra cá, Raíssa brilhou e traçou uma linda trajetória na azul e branco. Viveu muitas histórias e fez parte de muitos títulos ao longo de todos esses anos junto da Soberana", diz a legenda da publicação.

A escola de samba compartilhou um vídeo em que relembra a trajetória de Raíssa e agradece: "Somos muito gratos por toda a sua dedicação, amor e trabalho. Esse foi o último ano de Raíssa como rainha de bateria da Beija-Flor, fechando com chave de ouro a sua trajetória, completando 20 anos carregando a coroa", completou.

Em seguida, a Beija-Flor revelou que Raíssa participará do processo para selecionar a nova rainha de bateria da agremiação, demonstrando a intenção de manter a tradição de ter uma nilopolitana no cargo. "Em breve, abriremos em nossa quadra as inscrições para o concurso para a nova rainha de bateria, tendo como uma das juradas, ela, a nossa eterna rainha da comunidade, Raíssa de Oliveira".

Aos 31 anos de idade, Raíssa fecha seu ciclo como rainha de bateria da Beija-Flor após a agremiação conquistar o 2º lugar entre as escolas do Grupo Especial do Rio. Em 2022, a Azul e Branco de Nilópolis apresentou o enredo "Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor", em que homenageou o legado cultural do povo negro.

