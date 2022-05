Phelipe e Rafaela desfilaram juntos pela Imperatiz em 2011 e 2015 - Divulgação

Publicado 18/05/2022 14:49

Rio - O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Imperatriz Leopoldinense realizou o primeiro ensaio nesta terça-feira (17), na quadra da agremiação, em Ramos, Zona Norte do Rio. A dupla, formada por Phelipe Lemos e Rafaela Theodoro, retoma a parceria após sete anos afastada. Juntos, eles dançaram na verde, branco e ouro de 2011 a 2015.



"Voltar a dançar na Imperatriz e com a Rafaela é voltar a um passado vitorioso com a certeza de um futuro muito próspero. Somos parceiros na dança e na vida e vamos honrar muito esse pavilhão", comemorou Phelipe.



Os dois já gabaritaram o quesito e conquistaram dezenas de prêmios da mídia especializada ao longo dos anos. "Nós fomos lançados ao Carnaval pela Imperatriz. Tenho certeza de que essa retomada será de muito sucesso já em 2023. Trabalharemos muito duro para isso", afirmou Rafaela.



A reestreia do casal acontece na feijoada do próximo dia 5 de junho, que conta também com apresentação de toda equipe da Imperatriz para o Carnaval 2023. As informações do evento ainda serão divulgadas pela agremiação.