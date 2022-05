Carnavalesco Leandro Vieira - Beatriz Perez / O DIA

Carnavalesco Leandro Vieira Beatriz Perez / O DIA

Publicado 03/05/2022 13:30 | Atualizado 03/05/2022 15:36

Rio - Leandro Vieira foi anunciado como o carnavalesco da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval do ano que vem, através de um comunicado publicado no Instagram da agremiação, nesta terça-feira. Em 2020, o artista foi o responsável pelo desfile campeão da escola na Série Ouro.



fotogaleria

"O bom filho, a casa torna. É com muito orgulho e felicidade que a Imperatriz Leopoldinense anuncia a contratação do brilhante e campeoníssimo carnavalesco Leandro Vieira para assumir o projeto do Carnaval de 2023. Com atuação em projetos da Grande Rio, da Portela e da própria Imperatriz, Leandro estreou como carnavalesco na Estação Primeira de Mangueira em 2016, sendo campeão logo em sua estreia. De traço estético refinado e criativo, o artista que vem revolucionando o fazer artístico da folia voltou a ser campeão em 2019 pela verde-e-rosa, e em 2020 foi o artista responsável pelo desfile que premiou a Imperatriz com o retorno ao grupo especial, mesmo feito realizado no Império Serrano este ano. A Imperatriz Leopoldinense o recebe de braços abertos, desejando que essa parceria possa trazer o tão sonhado título para nossa comunidade em 2023. Vem, Leandro! A casa é sua", dizia a nota.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Imperatriz Leopoldinense (@imperatrizleopoldinenseoficial)

No Twitter, Leandro brincou com o anúncio. "O busão é o 940, de chinelos, com a gaiola sem tranca, as asas abertas, o sol suburbano, a gelada na esquina e aquela "fezinha" diária!", escreveu ele. Na imagem compartilhada, o carnavalesco faz uma alusão ao cartaz de lançamento da música 'Girl From Rio', de Anitta. Os bairros citados no rodapé da foto são os bairros da região da Leopoldina, onde fica a Imperatriz.