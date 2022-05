Intérprete Serginho do Porto - Divulgação

Publicado 03/05/2022 09:38

Rio - Reformulando seu elenco e já pensando no Carnaval 2023, a Estácio de Sá, da Série Ouro, informou, nesta segunda-feira (2), que Serginho do Porto não faz mais parte dos quadros da escola. Considerado um dos puxadores mais experientes da Sapucaí, ele defendeu as cores da Estácio nos últimos cinco desfiles.

Serginho também teve uma importante passagem pela Vermelho e Branco na década de 2000. Sua trajetória inclui, ainda, escolas como Unidos da Ponte e Acadêmicos do Salgueiro, entre outras.



Em nota, a diretoria da Estácio agradeceu ao profissional "por todo o seu empenho" e desejou "sucesso em sua caminhada". O substituto ainda não foi anunciado.



Campeã do Grupo Especial em 1992, a Estácio amargou a oitava colocação na apuração da Série Ouro em 2022, obtendo 269,1 pontos.