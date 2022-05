Carreata contou com apoio do Corpo de Bombeiros - Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Publicado 01/05/2022 15:05 | Atualizado 01/05/2022 15:10

Rio- A carreata de São Jorge, tradicionalmente realizada pelo Império Serrano, neste ano teve um gostinho ainda mais especial. Além de celebrar o padroeiro da agremiação, o evento festeja o título da Série Ouro, que recolocou a escola no Grupo Especial. Com mais de 200 pessoas reunidas, a festa lotou as ruas em que passava com muita cantoria dos integrantes da escola da Serrinha.

A saída do cortejo foi às 10h, com concentração em frente a quadra da Império, para onde vai retornar às 17h. A carreata acontece sempre no domingo seguinte ao dia 23 de abril, mas como neste ano houve desfiles na data, o evento foi adiado para este domingo (1º).

Para o evento, ônibus foram alugados pela escola. Sandra Maria, 63 anos, é uma das participantes do evento e estava no ônibus da carreata junto com os colegas da agremiação. Ela fala sobre a importância da homenagem neste ano. "É ainda mais especial, porque fomos campeãs. E na fé de São Jorge continuaremos no Grupo Especial todos os anos para curtirmos o Carnaval", contou e explicou a respeito do grupo que estava reunido: "Aqui (no ônibus) estamos juntos os Cabelos Brancos, que há muitos anos é a primeira ala de velha guarda da Império Serrano".

Léa, porta-bandeira da ala Cabelo Branco, explica que a ala é até mais velha do que a própria ala de velha guarda e que todo ano fazem a carreata. "Cabelo Branco é mais que uma velha guarda, nós somos uma família, a gente se trata assim. Não nos limitamos ao Carnaval e à escola", explicou. Léa contou ainda que nos aniversários dos integrantes, quando a idade termina em 0 ou 5, o grupo faz um desfile em homenagem ao aniversariante.

Ao longo do caminho, que conta com cinco paradas, muita festa era vista. Com passagem pela Igreja Matriz de São Jorge, em Quintino. Em seguida, ela seguiu para o Clube da Equipe e para o Centro Espírita Caminheiros da Verdade, ambos no Engenho de Dentro. E depois, os imperianos vão à quadra da Imperatriz Leopoldinense, em Ramos, com a última parada na Serrinha, antes do encerramento na quadra do Império Serrano.



Nas imagens, também é possível observar o apoio dos Bombeiros, que acompanharam a carreata por todo o caminho, e ainda levavam flores para a homenagem.

Império Serrano realiza carreata em homenagem à São Jorge, padroeiro da escola e comemora título da Série Ouro 2022.



Império Serrano é a Campeã da Série Ouro

Com o enredo "Mangangá", a Império Serrano conquistou uma posição no grupo Especial para 2023 . A escola homenageou o capoeirista baiano Manoel Henrique Pereira, o Besouro Mangangá, no Sambódromo.

A conquista do título da Série Ouro se torna ainda mais marcante para a escola por conta do sofrimento passado em 2020 para se manter na Série Ouro. Componentes da escola desfilaram sem as fantasias, que não ficaram prontas a tempo da apresentação, além de problemas com atrasos e o carro alegórico.