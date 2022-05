Carnavalesco Leandro Vieira - Beatriz Perez / O DIA

Carnavalesco Leandro Vieira Beatriz Perez / O DIA

Publicado 01/05/2022 20:23 | Atualizado 01/05/2022 20:23

Rio - Após anunciar sua saída da Estação Primeira de Mangueira , na noite deste domingo (1), o carnavalesco Leandro Vieira agradeçeu à escola. Em seu perfil oficial no Twitter, ele afirmou que é muito grato por tudo que viveu na agremiação.

"Eu podia escrever muito. Encadear pensamentos pra falar um mar sem fim de coisas bonitas. Prefiro, numa hora como essa, recuperar a força de uma palavra que resume, e dá o tamanho do que eu gostaria de dizer, sem agora conseguir falar tanto: obrigado, Estação Primeira", dizia um trecho do texto.

Leandro continuou agradecendo: "Obrigado comunidade; obrigado aos torcedores; obrigado aos amigos que fiz; obrigado a todo mangueirense que me deu o motivo diário de querer fazer mais e melhor. Obrigado por acreditarem no improvável! Sou - da cabeça aos pés - só gratidão!".

A escola também retribuiu o carinho do carnavalesco e disse que o casamento entre ele e a Mangueira foi perfeito.

"Em 2016 uma doce e talentosa aposta deu liga, um casamento perfeito entre o brilhante Leandro Vieira, assinando pela primeira vez o Carnaval de uma escola no Especial do Carnaval carioca, e a Mangueira, resultando, já na estreia, a conquista de seu primeiro campeonato. Foram dois títulos incríveis e outros quatro carnavais de encher de orgulho o coração do mangueirense. Porém, chegou o momento dele seguir um outro caminho, diferente do nosso, e nos despedirmos", ressaltou.