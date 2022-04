Edson Pereira, novo carnavalesco do Salgueiro - Divulgação

Edson Pereira, novo carnavalesco do SalgueiroDivulgação

Publicado 30/04/2022 08:53 | Atualizado 30/04/2022 09:17

Nesta semana de substituições após o Carnaval, mais uma troca foi anunciada. Edson Pereira é o novo carnavalesco da Acadêmicos do Salgueiro, assumindo o lugar de Alex de Sousa, responsável pelos últimos quatro desfiles da escola.

Anteriormente, Edson esteve no comando da parte criativa dos últimos três desfiles da Unidos de Vila Isabel e da Unidos de Padre Miguel, na Série Ouro. Contudo, antes mesmo do desfile do Grupo Especial começar, a Vila Isabel já havia anunciado sua substituição por Paulo Barros, ex-carnavalesco da Paraíso do Tuiuti.

Em sexto lugar na luta pelo título deste ano, o Salgueiro levou para Sapucaí o enredo 'Resistência', que reverenciou locais do Rio de Janeiro importantes para a cultura negra. A nova contratação é mais uma aposta na busca do décimo campeonato, que não vem desde 2009.