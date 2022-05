Arrastão de Cascadura se classifica para Série Prata - Foto: Reprodução / Instagram

Publicado 03/05/2022 17:26

Rio - Arrastão de Cascadura conquistou, na tarde desta terça-feira, o título da Série Bronze do Carnaval carioca. Com 269,8 a agremiação se consagrou a campeã. Neste ano, as seis escolas com mais pontos sobem para a Série Prata e duas descem para o Grupo de Avaliação.

Neste ano, a agremiação da Zona Norte apresentou o enredo "Frevança", uma reedição do Carnaval de 1995. O desfile do Arrastão de Cascadura foi comandado pelos carnavalescos Sandro Gomes e Alan Porfirio.



Confira as posições:

1 - Arrastão de Cascadura 269,8

2 - União Cruzmaltina 269,6

3 - Acadêmicos do Peixe - 269,5

4 - Mocidade Unida do Santa Marta - 268,7

5 - Acadêmicos do Dendê 267,4

6 - Acadêmicos de Jacarepaguá 267,1

7 - Guerreiros Tricolores 267

8 - Vicente de Carvalho 266,9

9 - Acadêmicos do Jardim Bangu 266,8

10 - Império Ricardense 265

11 - Unidos de Manguinhos 264,3

12 - Império de Petrópolis -100