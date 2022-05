Fla Manguaça vence título do Grupo de Avaliação - Foto: Reprodução / Fla Manguaça

Publicado 03/05/2022 16:02

Rio - A escola de samba Fla Manguaça venceu, na tarde desta terça-feira, a disputa no Grupo de Avaliação 2022. Com 179,5 pontos, a agremiação conquistou o primeiro posto na Série Bronze do Carnaval do Rio. Além da escola de samba da torcida do Flamengo, outras sete subiram para a Série Bronze.







Na estreia desfilando na Intendente Magalhães, na Zona Norte do Rio, a agremiação apresentou o enredo "Sou resistência! Sou da pele preta! Sou voz da favela que não se cala! Muito prazer, sou Fla Manguaça!". A agremiação foi comandada pelo carnavalesco Amarildo de Mello.

Confira as notas:

1 - Flamanguaça - 179,9

2 - Tubarão de Mesquita, 179,4

3 - Concentra Imperaial - 179,3

4 - Mocidade Unida da Cidade de Deus - 179,2

5 - Bangay - 178,8

6 - Unidos da Barra da Tijuca - 175,6

7 - Gato de Bonsucesso - 175,3

8 - Unidos do Cabral, 175,2