Grande Rio confirma intenção de ter Zeca Pagodinho como enredo no Carnaval de 2023 - reprodução de vídeo

Grande Rio confirma intenção de ter Zeca Pagodinho como enredo no Carnaval de 2023reprodução de vídeo

Publicado 03/05/2022 11:06 | Atualizado 03/05/2022 11:07

Rio - A Grande Rio se manifestou sobre a intenção de ter Zeca Pagodinho como enredo no Carnaval de 2023 durante o podcast 'Só se for agora', comandado por Jorge Perlingeiro, no Youtube, neste domingo. Presidente de honra da agremiação, que é campeã do Grupo Especial, Helinho Oliveira revelou que o cantor gostou da notícia.

fotogaleria

“Foi visto com muito bons olhos por ele. Zeca é uma figura maravilhosa. O enredo não é da Grande Rio, ele é dos carnavalescos. Eles pediram que fosse o Zeca. É uma figura muito querida. Adotou Xerém como a cidade dele. Foi uma surpresa quando veio para gente. Partiu dos carnavalescos. Todo mundo aceitou. Tivemos uma reunião rápida com ele. Só falta um detalhe”, disse.

Carnavalesco da Grande Rio, Gabriel Haddad falou sobre a importância de Zeca no samba. “É uma ideia nossa. Vamos conversar com o Zeca para pegar o fio do enredo e bater o martelo final. Ele é uma das unanimidades do samba. Queremos mostrar essa malandragem, o subúrbio carioca, e, ele tem toda relação com Caxias. Ele é a raiz do samba. É o olhar do Zeca sobre o Rio. Temos muitos caminhos. É conversar com ele e dar o ok final”, afirmou.

Veja a entrevista:

Neste ano, com o enredo "Fala, Majeté! As Sete Chaves de Exu", dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, a Grande Rio conquistou o título inédito no Carnaval 2022. A escola foi a penúltima a passar pela Sapucaí, na madrugada de domingo (24), entregando um desfile impecável e desmistificando o orixá Exu, o mensageiro entre o mundo espiritual e os seres humanos. Por quatro ocasiões diferentes, nos anos de 2006, 2007, 2010 e 2020, a tricolor foi vice-campeã.