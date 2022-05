União de Jacarepaguá conquista título da Série Prata - Foto: Reprodução / Instagram

União de Jacarepaguá conquista título da Série PrataFoto: Reprodução / Instagram

Publicado 03/05/2022 20:32 | Atualizado 03/05/2022 20:37

Rio - A União de Jacarepaguá voltará a desfilar, no próximo Carnaval, na Marquês de Sapucaí. A agremiação da Zona Oeste conquistou, na noite desta terça-feira, o título da Série Prata, com 269.8 pontos. Além da escola de Jacarepaguá, o Arranco do Engenho de Dentro subiu para a Série Ouro, com 268.6.



Sob o comando do carnavalesco Lucas Lopes, a União de Jacarepaguá apresentou o enredo "De ventres africanos, os sonhos por liberdade!". Já a vice-campeã levou para a Intendente Magalhães uma homenagem ao músico Alceu Valença, com o enredo "Arranco Anuncia: Alceu Valença, o Rei do Frevo e do Maracatu". A agremiação do Engenho de Dentro foi comandada pelos carnavalescos Julio Cesar Farias e Walter Guilherme.

Na Série Prata, duas agremiações sobem para Série Ouro e desfilam na Marquês de Sapucaí no próximo Carnaval. As três menos pontuadas, uma de sexta-feira e duas de sábado, são rebaixadas para a Série Bronze.



Confira a tabela:

Sexta-feira

1. Arranco do Engenho de Dentro - 268.6

2. Renascer de Jacarepaguá - 268.4

3. Independentes de Olaria - 268.1

4. Império da Uva - 267.3

5. Sereno de Campo Grande - 267.1

6. Independente da Praça da Bandeira - 266.6

7. Arame de Ricardo - 265.3

8. Botafogo Samba Clube - 265.1

9. Raça Rubro-negra - 264.8

10. Acadêmicos da Diversidade - 264.8

11. Difícil é o nome - 262.2



Sábado

1. União de Jacarepaguá - 269.8

2. Acadêmicos da Rocinha - 269.5

3. Maricá - 269

4. Unidos do Jacarezinho - 269

5. Caprichosos de Pilares - 268.7

6. União do Parque Curicica - 268.5

7. Unidos da Vila Santa Teresa - 268.1

8. Rosa de Ouro - 267.8

9. Leão de Nova Iguaçu - 267.3

10. União do Parque Acari 267.2

11. Alegria da Zona Sul - 267

12. Acadêmicos da Abolição - 266.9

13. Unidos da Vila Rica - 265.7

14. Unidos da Vila Kennedy - 264.6