Milton Cunha se surpreende ao ouvir de Marcella Alves que ela se sente negra - Reprodução/ Multishow

Milton Cunha se surpreende ao ouvir de Marcella Alves que ela se sente negraReprodução/ Multishow

Publicado 01/05/2022 19:58 | Atualizado 01/05/2022 20:01

Rio - Na noite de sábado (30), Milton Cunha recebeu a porta-bandeira Marcella Alves, no Estúdio Globeleza, para conversar sobre seu papel no desfile do Salgueiro. Durante a conversa, Marcella surpreendeu o carnavalesco ao afirmar que "se sente negra" e por isso, não vê problemas em representar Chica da Silva.

fotogaleria

"Na verdade, é que eu me sinto negra. A minha família, minha origem é negra. Muita gente fala 'ah, a Marcella não é negra, não pode vir representando Chica', mas tipo, eu não sou negra de pele, mas a minha raiz é negra", justificou a porta-bandeira.

"A gente quis dar uma ênfase ao Sidclei nessa coreografia, pela questão da representatividade que ele tem com o enredo. Por isso, ele vai à frente, a gente faz o punho cerrado e ao se despedir dos jurados, ele me chama, me reverencia e juntos a gente agradece o mostra o pavilhão salgueirense.", disse Marcella sobre o papel do mestre-sala Sidclei Santos, que é negro.

A reação inicial de Milton deu o que falar nas redes sociais, tirando risadas de muita gente. "Que agonia ver isso!", respondeu uma seguidora do usuário que postou o vídeo do trecho da entrevista. "Minha avó e eu começamos a rir ao vivo", "Eu dei um grito quando vi essa parte", disseram outras duas internautas.

A fala de Marcella foi criticada por inúmeras pessoas que afirmaram que a porta-bandeira não sabia do que estava falando e por conta disso, seria melhor ficar calada.