Carnavalesco Alex de Souza deixou o SalgueiroReprodução/Instagram

Publicado 29/04/2022 19:56

Rio - A escola de samba Acadêmicos do Salgueiro anunciou no início da noite desta sexta-feira (29) a saída do carnavalesco Alex de Souza. O profissional foi responsável pelos 4 últimos carnavais da agremiação que em 2022 levou para a Marquês de Sapucaí o enredo 'Resistência' que reverenciou locais do Rio de Janeiro importantes para a cultura negra. A escola de samba conquistou o 6° lugar na briga pelo título do Carnaval.

"Ciclos que se encerram...Hoje, agradecemos ao carnavalesco Alex de Souza por toda a dedicação e empenho nos 4 carnavais em que defendeu as cores do Salgueiro. Um profissional ímpar, de caráter e conduta irretocáveis a quem desejamos um caminho de sucesso", comunicou.

Nesta semana, a Império Serrano também anunciou que o carnavalesco responsável pelo desfile deste ano, Leandro Vieira, deixou a agremiação. A Verde e Branco de Madureira conquistou o título da Série Ouro e em 2023 desfilará pelo Grupo Especial.