Embaixadores da Alegria vai abrir desfile das campeãs e é exemplo de inclusão e diversidade - Divulgação

Publicado 29/04/2022 11:15

Rio - No próximo sábado, pelo 14º ano, a Embaixadores da Alegria vai abrir o desfiles das escolas de samba campeãs na Marquês de Sapucaí, com o enredo "Ayo Ayo, Com a Alegria das Embaixadores eu vou". O senador Romário Faria, defensor da causa das pessoas com deficiência, e a filha Ivy estarão prestigiando a escola, desfilando.

Outra novidade este ano é a ala de 50 pessoas da Lei Seca, entre elas 26 cadeirantes que executam o ano todo um trabalho essencial para a sociedade, orientando e fiscalizando as ruas. A Embaixadores é um exemplo de inclusão e diversidade com mais de 1500 componentes fantasiados. Segue o modelo de desfile com comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira, bateria, passistas e baianas.

"É uma linda forma de manifestação popular inclusiva", disse a secretária municipal da Pessoa Com Deficiência, Helena Werneck. Já o presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, disse que a escola vai abrilhantar o desfile das campeãs, com a demonstração de superação, garra e força dos componentes com deficiência.