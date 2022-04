Paulinho da Viola irá encerrar os shows de Carnaval no Terreirão do Samba - Reprodução / Instagram

Paulinho da Viola irá encerrar os shows de Carnaval no Terreirão do SambaReprodução / Instagram

Publicado 29/04/2022 12:53 | Atualizado 29/04/2022 13:40

Rio - A programação especial de Carnaval do Terreirão do Samba, no Centro do Rio, será encerrada neste sábado com shows de Paulinho da Viola, Leci Brandão, Dudu Nobre e Péricles, a partir das 19h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira).

Com mais de 50 anos de carreira, Leci Brandão e Paulinho da Viola personificam a história do samba. Ela foi a primeira mulher na ala de compositores da Mangueira, enquanto ele é um dos baluartes da Portela.

Já Péricles, em carreira solo há 10 anos, é reconhecido como uma das maiores vozes do Brasil, além de ter sido um dos puxadores da Mangueira em 2018. No Terreirão, todos vão cantar sucessos novos e antigos.

Dudu Nobre completa o time de grandes atrações. O show de abertura será do grupo Terreiro de Crioulo e dos sambistas Didu Nogueira, Jamelão Netto, Pedrinho da Flor e Amanda Amado.

Os ingressos custam R$ 10 (meia) para estudantes, idosos e PCDs, com pagamento somente em dinheiro. O Terreirão do Samba fica na Rua Benedito Hipólito, 66, ao lado da Marquês de Sapucaí. Crianças a partir dos 5 anos só podem entrar se estiverem acompanhadas dos responsáveis.