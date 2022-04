Integrantes comentam preparativos para os desfiles das campeãs na Marquês de Sapucaí - Sandro Vox / Agência O Dia

Integrantes comentam preparativos para os desfiles das campeãs na Marquês de SapucaíSandro Vox / Agência O Dia

Publicado 29/04/2022 17:19 | Atualizado 29/04/2022 17:41

Rio - O Carnaval mais esperado chega ao seu fim neste sábado (30), com o Desfile das Campeãs, a partir das 22h. Durante os dois primeiros dias de apresentação, não faltaram emoção e momentos marcantes. Agora, é o momento de celebrar as conquistas, fazer uma linda festa e já começar a pensar no próximo Carnaval, que será daqui a dez meses. A Grande Rio, campeã na volta depois de dois anos, fecha esse período tão importante para a cultura brasileira.

Para comandar o samba da escola vencedora, o mestre de bateria Fafá garante que a dedicação vai ser a mesma para abrilhantar a celebração do primeiro título da Grande Rio na história. Mais do que isso, reviver a energia vibrante que ficou evidente no enredo "Fala Majeté! As Sete Chaves de Exu!". Se for assim, o público pode esperar um espetáculo dos ritmistas que garantiram cinco notas 10 e ajudaram na grande vitória.

"É uma emoção muito grande. Eu, particularmente, por ter trabalhado na linha de frente da escola, na entrega de cestas básicas. Foi uma emoção muito grande estar ali, conseguir sobreviver e passar por isso tudo. A gente sabe que nesse trajeto perdemos muitos amigos, muitas pessoas. Aproveito esse momento para dedicar esse Carnaval a todos eles. Foi muito ensaio, muito trabalho, muito estudo, muito cuidado. Se protegendo sempre e fico muito feliz que tenha dado certo. Vamos fazer um grande desfile para respeitar esse público que vai estar lá."

Outro importante personagem que vai aproveitar neste sábado é o apresentador David Brazil. Fanático pela escola de Caxias, sua fantasia deste ano homenageava o amor que Exu tinha pelo Carnaval. Além disso, fazia menção aos foliões do Bola Preta, o mais antigo bloco de rua do Rio. Ele está animado para, enfim, celebrar o título tão esperado.

"As expectativas são as melhores possíveis. É uma alegria, emoção, com muita saúde. Só felicidade. Foram anos esperando esse Desfile das Campeãs sendo campeão. Só quem gosta de Carnaval e ama sua escola sabe da felicidade que é", comentou.

A vice-campeã Beija-Flor também deixou uma linda história na Avenida. Mas os ensinamentos passados ali ainda serão repercutidos por muito tempo, já que trouxeram e celebraram tanta representatividade. Participando de seu 25º Desfile das Campeãs em 27 anos, a porta-bandeira Selminha Sorriso conhece bem o caminho pela Sapucaí.

"A sensação de chegar amanhã no Desfile das Campeãs é a continuação de que a vida realmente existe. Estamos vivos comemorando mais uma vitória sobre um momento tão difícil que foi a pandemia. Muita gente dava como acabada a nossa cultura, manifestação cultural, identidade, resistência... nós sambistas nos unimos. Temos responsabilidade social, geramos empregos, somos uma resistência. Fazemos parte dessa manifestação que é a nossa identidade. A cultura se manteve viva, a economia criativa pôde aproveitar mais um pouco do que gera em torno desse espetáculo. A alegria é um remédio e muitas pessoas ficaram tristes ao longo da pandemia. Não tiveram momentos alegres como o Carnaval proporciona. Então, são muitos fatores que me alegram e me deixam tão satisfeitas por entrar amanhã novamente na Marquês de Sapucaí."

Selminha também comentou a alegria de celebrar um enredo tão marcante para a educação e a cultura brasileira. Ela acredita que também deve tocar nas outras escolas, principalmente nas acadêmicas.

"A escola com um enredo necessário, que transcende a Avenida e é a fala do povo preto, deixando claro que esse lado que livros didáticos não contaram algumas passagens e histórias, embranqueceram alguns personagens não dando protagonismo e credibilidade ao povo preto. Tenho certeza que esse enredo vai ser aproveitado em muitas salas de aula para conteúdo didático. É muita alegria estar amanhã comemorando a vida. A surpresa vai ser minha careca de novo! Minha 'carequinha' vai estar lá amanhã, linda!", completou.

A Beija-flor é a penúltima a se apresentar nesta noite. Antes dela, vem a Viradouro relembrando o sentimento carioca na folia de 1919. Se não há tristeza para suportar tanta alegria, a porta-bandeira Rute Alves se emociona em comentar a volta para Sapucaí, por mais que não seja celebrando o título. O importante será celebrar a vida.

"A minha palavra de ordem é gratidão. Foi isso, sou muito grata. Estar de volta no sábado das campeãs, entre as seis melhores do maior espetáculo a céu aberto do planeta... É clichê, mas muito verdadeiro. Por mais que tentem derrubar, prejudicar e diminuir, é o maior espetáculo porque é feito pelo nosso povo. O povo preto brasileiro. Grata por estar ali, aparando as arestas que puderem ser aparadas. Também brindar ao público, aos que estiverem em casa ou acompanhando pelo rádio. E por quem não pode estar mais conosco. Será, novamente para vocês e por vocês, o desfile de Rute e Julinho."

Já o mestre de bateria Macaco Branco teve um motivo a mais para comemorar. Ele completou 20 anos na Sapucaí com a sua querida Vila Isabel. Gabaritando as notas pelo segundo desfile consecutivo, essa conexão já deu muito certo e tem tudo para continuar brilhando no Sambódromo, já que o contrato do comandante da 'Swingueira de Noel' foi renovado. Assim que sair da Avenida, Macaco Branco já começa a pensar no Carnaval de 2023. Porém, antes, é uma nova oportunidade homenagear e celebrar o grande Martinho da Vila.

"É nosso segundo ano gabaritando. É sinal de que estamos no caminho certo e faz om que mantenhamos o foco naquilo que a gente acredita. A gente vira o detentor da tradição da 'Swingueira de Noel'. É muito gratificante saber que estamos remando no caminho certo. Estar fazendo aquilo que você ama e contribuir para que a bateria vinha, isso não tem dinheiro que pague. Queria agradecer a todos meus diretores de bateria, meus ritmistas e coordenadores. Sem eles, nada disso seria possível. Renovei com a Vila Isabel e daqui a pouco começamos os ensaios outra vez."

Segunda a desfilar, a Portela gostaria de ter alçado voos maiores, mas não há porquê se lamentar. Homenageando os baobás, a maior campeã do Carnaval carioca retornou à festa das vitoriosas, lugar onde a Águia costuma estar presente. O vice-presidente Fábio Pavão sabe que o primeiro passo de 2023 já está bem próximo.

"É sempre bom participar do Desfile das Campeãs. Depois desses dois anos sem Carnaval, a gente teve essa grande festa. O desfile é o encerramento desse momento festivo, em abril, faltando dez meses para o próximo Carnaval. A Portela participou de sete dos últimos oito Desfiles das Campeãs, ficamos de fora em 2020 e estamos retomando agora com essa quinto lugar. Claro que a gente pretendia uma colocação melhor. A gente achava que teríamos condições se não tivéssemos alguns problemas na Avenida, mas esse quinto lugar é muito honroso. A Portela está muito feliz e pretende fazer o mesmo desfile que fez no principal. A mesma plástica e o mesmo chão, repetindo o grande desfile que a gente apresentou."

O Salgueiro, sexto colocado no Carnaval, é a primeira a se apresentar neste sábado, entrando às 22h. A linda apresentação fala sobre a resistência negra e traz grande personagens como Xica da Silva, Ruth de Souza, Alejadinho, Zumbi e Machado de Assim. Vai ser um bonito espetáculo para iniciar o dia das campeãs.

A transmissão começa a partir das 21h15 no canal de TV Multishow.

Ingressos ainda estão sendo vendidos

Para quem quiser estar presente no evento, ainda há a possibilidade . O valor das entradas varia entre R$ 5 e R$ 300 nas arquibancadas. Nas especiais, que vão do setor 2 ao 11, com exceção do 9, os ingressos de entrada inteira ainda estão disponíveis, já a meia-entrada está esgotada somente nos setores 3 e 6.

As arquibancadas populares, nos setores 12 e 13, ainda têm ingressos disponíveis, assim como as cadeiras individuais, localizadas no 12, e a arquibancada turística, no 9. As frisas do 2 a 7 estão esgotados, já do 8 ao 11 ainda há lugares disponíveis.

Desfile também na Intendente Magalhães

Depois da primeira semana de desfiles, as escolas da Série Prata se apresentam na Intendente Magalhães, começando nesta sexta-feira (29). A festa continua no sábado (30).

No primeiro dia, os desfiles terão início às 21h e passam as seguintes escolas: Arame de Ricardo, Sereno de Campo Grande, Independente da Praça da Bandeira, Raça Rubro-Negra, Arranco, Independentes de Olaria, Renascer de Jacarepaguá, Império da Uva, Acadêmicos da Diversidade, Difícil é o Nome e Botafogo Samba Clube.

Já no sábado, 30 de abril, as apresentações se iniciam às 20h e a Intendente Magalhães recebe, em ordem: Alegria da Zona Sul, Rocinha, Villa Rica, Caprichosos de Pilares, União de Jacarepaguá, Leão de Nova Iguaçu, Vila Santa Tereza, Vila Kennedy, União de Maricá, União do Parque Curicica, Rosa de Ouro, Acadêmicos da Abolição, União do Parque Acari e Unidos do Jacarezinho.

Estagiário sob supervisão de Thiago Antunes